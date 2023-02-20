Prof. Yaltırak, Adana’ya dikkat çekenleri korku salmakla suçladı: Bu bilim değil

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Adana’da deprem olacağını söyleyenlerin bilimsel konuşmadığını belirtti: “Sürekli deprem olan bir bölgede aynı şeyi defalarca söyleyip birinin tutması bilim olmuyor.”

Cenk Yaltırak. (Twitter)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge bu kez da Hatay merkezli depremle sarsıldı. 6.4 büyüklüğündeki Defne merkezli yeni depremi en büyüğü 5.8 olmak üzere onlarca artçı izledi.

Bunun üzerine yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremlerin ardından yine Adana için uyardı: “Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana’da dikkatli olmak lazım.”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, isim vermeden Görür’ü eleştirerek şunları dedi:

“Adana’da deprem olacak diyen kişilere lütfen bu haritadaki hangi fay deprem üretecek diye sorunuz? Mecidiyeköy otobüs durağında otobüs gelecek demek anlamlı değil. Anlamlı olan hangi hat gelecek bilgisidir.

Adana’da deprem olabilir, ama depremin büyüklüğü, üretecek fayı belli değilse sadece halkı korkutmadır. Sürekli deprem olan bir bölgede aynı şeyi defalarca söyleyip birinin tutması bilim olmuyor.

Adana’da aktif fay kategorisinde faylar var. Bunların üzerinde depremi periyodunu ve büyüklüğünü anlamlı bir çalışma bulunmuyor. Bu konuda konuşanların bir çalışması varsa okumak isteriz.”