Naci Görür, uyarısını yineledi: Bingöl ve Adana’ya dikkat

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu akşam Hatay’da meydana gelen depremlerin, Adana ve Bingöl bölgesinde beklenen depremi tetiklemiş olabileceğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge bu kez da Hatay merkezli iki depremle sarsıldı.

Görür, önceki açıklamalarında Hatay’a dikkat çekerek, “Hatay’ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım” demişti.

Görür, bu akşam katıldığı NTV yayınında bu 6.4 büyüklüğündeki Hatay depreminin bekledikleri deprem olduğunu belirtti.

Doğu Anadolu fayının, Bingöl/Karlıova hariç büyük ölçüde enerjisini boşalttığını söyleyen Görür, Adana’ya dikkat çekti.

Adana yöresinin Doğu Anadolu fayının bir uzantısı olduğunu aktaran Görür, kentte belli büyüklükte deprem beklediklerini söyleyerek, yetkilileri ve yurttaşları uyardı.

Görür, şunları aktardı:

“Türkiye sınırları içerisinde Ölüdeniz fayında artık büyük bir deprem beklemiyoruz. Adana’da bekliyoruz. Oraya da enerji transferi olabilir. Adana’da dikkatli olmak lazım. Adana veya Kıbrıs ile Bingöl Karlıova’da bizim beklediğimiz depremler olduğu zaman, Doğu Anadolu enerjinin tümünü bitirmiş olacak. Bölgedeki kentler uzun süre depreme maruz kalmayacak. İstanbul depremi de olur biterse Kuzey Anadolu fay hattında da depremler olmayacak.”