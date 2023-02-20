Düzce depreminde yargılanan müteahhitlerin AKP’de yükselişi

Depremle ilgili ‘ders alınır mı’ tartışmaları, akla Düzce depremi nedeniyle yargılanıp AKP’ye kurucu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a danışman olan isimleri getirdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkım yaratırken son güncellemeye göre 41 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Bölgedeki deprem olasılığıyla ilgili uzmanlar yıllardır uyarıyordu. Depremdeki can ve mal kaybı, iktidarın ne denli hazırlıksız olduğunu ortaya koydu. Yetkililerin yetersizliği deprem sonrası süreçte iyice göze çarptı.

Depremin üçüncü günü bölgeye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir” demişti. Ancak göz göre göre gelen yıkım sonrası tepkiler dinmiyor. 11 ildeki bazı binaların müteahhitleri tutuklansa da şimdilik hiçbir yetkili sorumlu tutulmuş değil.

İktidarın depremle ilgili sorumluları ortaya çıkarmada izlediği tek taraflı yöntem, akıllara Düzce depremini getirdi.

12 Kasım 1999’da meydana gelen 7,2’lik Düzce depreminde 845 hayatını kaybetmişti. Depremde insanlara mezar olan binalardan birisi Işık Apartmanı’ydı. 20 kişinin öldüğü Işık Apartmanı’nın müteahhitleri daha sonra AKP’nin kuruluşunda yer aldı. Bunlardan Hamza Cebeci, AKP’nin kuruluşuyla ilgili Düzce’de önemli görevler almış bir isim. Yıkılan binayla ilgili davada yargılanan Cebeci, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyesi olup imar komisyonuna girdi. 2015’ten bu yana Darülaceze başkanlığını sürdüren Cebeci, 2020’de Erdoğan’ın danışmanı oldu.

Cebeci’nin aynı davada yargılandığı ortağı Fahri Çakır da AKP’de önemli görevlere geldi. 2003’te AKP’den Düzce milletvekili seçilerek dokunulmazlık da kazanan Çakır, 2018’de de koltuğu bırakmadı.

Düzce’deki ihmalleri nedeniyle yargılanan bu iki isim şimdilerde bölgeden ‘destek’ mesajları atıyor.