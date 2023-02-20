Diken’in haberi İçişleri’nin ‘gözünü açtı’: AKP’li belediyeye inceleme

BİLAL ÇELİK

Diken’in Siirt’in Pervari ilçesine bağlı AKP’li Beğendik belediyesinde düzenlenen son yedi ihalenin aynı şirkete gittiğini yazması üzerine İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi.

Bakanlık, ihalelerde ‘kör göze parmak sokan’ AKP’li belediye hakkında inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı AKP’li belediyeyi inceliyor. (begendik.bel.tr)

AKP’li Gürgün Özdemir yönetimindeki Beğendik belde belediyesinin son yedi ihalesi, tartışmalara neden olan ‘pazarlık’ usulüyle düzenlenmişti.

Bu madde, ‘doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından önemli olan, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından aciliyet gerektiren’ durumlarda kullanılırken, bunun suiistimal edildiği çok sayıda örnek var.

Fakat Beğendik belediyesinin yedi ayda düzenlediği yedi ihalenin tamamında bu yöntemi kullanması ve hepsini Mes Yol Yapı adlı şirkete vermesi ‘kör göze parmak sokmuştu.’

AKP’li belediye, 2021’in başına kadar bu şirkete hiçbir ihale vermezken, daha sonra peş peşe yedi ihale ‘pazarlık’ usulüyle aynı şirkete gitti.

İnceleme başlatıldı

Diken’in ‘Kör göze parmak: AKP’li belediyenin tüm ihaleleri ‘davet usulü’yle aynı şirkete’ başlıklı haberinin ardından harekete geçildi. Siirt valiliği kaynaklarından edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, harekete geçerek belediyeye inceleme başlattı.

Mes Yol Yapı’nın AKP’li belediyeden aldığı ihaleler ve maliyetleri şöyleydi: