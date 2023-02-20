Diken’in haberi İçişleri’nin ‘gözünü açtı’: AKP’li belediyeye inceleme

BİLAL ÇELİK
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Diken’in Siirt’in Pervari ilçesine bağlı AKP’li Beğendik belediyesinde düzenlenen son yedi ihalenin aynı şirkete gittiğini yazması üzerine İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi.
Bakanlık, ihalelerde ‘kör göze parmak sokan’ AKP’li belediye hakkında inceleme başlattı.
AKP’li Gürgün Özdemir yönetimindeki Beğendik belde belediyesinin son yedi ihalesi, tartışmalara neden olan ‘pazarlık’ usulüyle düzenlenmişti.
Bu madde, ‘doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından önemli olan, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından aciliyet gerektiren’ durumlarda kullanılırken, bunun suiistimal edildiği çok sayıda örnek var.
Fakat Beğendik belediyesinin yedi ayda düzenlediği yedi ihalenin tamamında bu yöntemi kullanması ve hepsini Mes Yol Yapı adlı şirkete vermesi ‘kör göze parmak sokmuştu.’
AKP’li belediye, 2021’in başına kadar bu şirkete hiçbir ihale vermezken, daha sonra peş peşe yedi ihale ‘pazarlık’ usulüyle aynı şirkete gitti.
İnceleme başlatıldı
Diken’in ‘Kör göze parmak: AKP’li belediyenin tüm ihaleleri ‘davet usulü’yle aynı şirkete’ başlıklı haberinin ardından harekete geçildi. Siirt valiliği kaynaklarından edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, harekete geçerek belediyeye inceleme başlattı.
Mes Yol Yapı’nın AKP’li belediyeden aldığı ihaleler ve maliyetleri şöyleydi:
- Beğendik Beldesi gençlik evi yapımı: 5 milyon 665 bin lira
- Kum, inşaat demiri ve torbalı çimento alımı: 430 bin lira
- Altyapı ve kanalizasyon işinde kullanılmak üzere pis su borusu alımı: 500 bin lira
- 8 cm Kilitli Beton Parke Taşı alımı: 434 bin lira
- Kilitli beton parke taşı alımı: 339 bin lira
- Muhtelif yerlerde kullanılmak üzere kilitli beton parke taşı alımı: 214 bin lira
- Türbe istinat duvarı yapım işinde kullanılmak üzere, muhtelif inşaat malzemeleri alımı: 212 bin lira