Kör göze parmak: AKP’li belediyenin tüm ihaleleri ‘davet usulü’yle aynı şirkete

BİLAL ÇELİK

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı AKP’li Beğendik Belediyesi’nde düzenlenen son yedi ihale, aynı şirkete gitti. İhalelerin tümünü tartışmalı ‘21 b‘ maddesi üzerinden ‘pazarlık’ usulüyle alan Mes Yol Yapı’ysa Bitlis’e bağlı Tatvan Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı.

Şirketin, 2021’in başlarına kadar Beğendik beldesi belediyesinden hiçbir iş almazken, bu tarihten sonraki tüm ihaleleri süpürmesi dikkat çekti.

Fotoğraf: Beğendik Belediyesi

AKP’li Gürgün Özdemir yönetimindeki Beğendik Belediyesi’nin son yedi ihalesi ‘pazarlık’ usulüyle kullanıldığı için tartışmalara neden olan Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin ‘b’ bendini gerekçe göstererek yapıldı.

Bu madde, ‘doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından önemli olan, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından aciliyet gerektiren’ durumlarda kullanılırken bunun suiistimal edildiği çok sayıda örnek var.

Fakat Beğendik Belediyesi’nin son yedi ayda düzenlediği yedi ihalenin tamamında bu yöntemi kullanması ve tamamını aynı isme vermesi ‘kör göze parmak soktu.’

Belediye, Tatvan Vergi Dairesi’ne kayıtlı ve Mehmet Yılmaz isimli iş insanına ait Mes Yol Yapı’ya bu yöntemle toplamda 8 milyon liraya yakın ihale verdi.

Belediyeyle anlaşmış gibi

Ekran görüntüleri: EKAP

AKP’li belediye, 2021’in başına kadar bu şirkete hiçbir şekilde ihale vermedi. İlerleyen zamanlarda bu tarihten itibaren yapılan yedi ihaleyi de ‘pazarlık’ usulüyle aynı şirkete vermesi dikkat çekti.

Mes Yol Yapı’nın AKP’li belediyeden aldığı pazarlık usulü ihaleler ve maliyetleri şöyle:

Beğendik Beldesi gençlik evi yapımı: 5 milyon 665 bin lira

Kilitli beton parke taşı alımı: 339 bin lira

8 cm Kilitli Beton Parke Taşı alımı: 434 bin lira

Altyapı ve kanalizasyon işinde kullanılmak üzere pis su borusu alımı: 500 bin lira

Muhtelif yerlerde kullanılmak üzere kilitli beton parke taşı alımı: 214 bin lira

Türbe istinat duvarı yapım işinde kullanılmak üzere, muhtelif inşaat malzemeleri alımı: 212 bin lira

Kum, inşaat demiri ve torbalı çimento alımı: 430 bin lira