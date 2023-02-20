Deprem bölgesinde dört ilde okullar açılıyor, altı ilde ara uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihlerini duyurdu.

Fotoğraf: Diken/Aytuğ Özçolak

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı 10 ilde eğitim-öğretime ara verilmiş, bazı öğrenciler çevre illere nakledilmişti.

Bakan Özer, deprem bölgesindeki illerde okulların açılacağı tarihleri duyurdu.

Tarihler şöyle:

* Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibariyle eğitim ve öğretime başlıyor.

* Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretime 1 Mart’a kadar verilen ara 13 Mart’a kadar uzatıldı.

* Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart’a kadar uzatıldı.