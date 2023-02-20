TELE1 üç gün karartılacak

TELE1, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği ceza doğrultusunda üç gün karartılacak.

RTÜK, ekimde TİP Milletvekili Serra Kadıgil’in Diyanet’le ilgili eleştirisinden dolayı TELE1’e üç günlük ekran karartma cezası vermişti. Ceza, Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” sözüne dayandırılmıştı.

TELE1 sonrasında RTÜK’ün cezanın iptalini ve yürütmesini durdurulması için yargıya başvurmuştu. Ankara 2’nci İdare Mahkemesi, 26 Ekim’de oy birliğiyle yürütmenin durdurulması kararını vermişti.

TELE1‘in açıklamasına göre, mahkeme şimdi de yürütmeyi durdurma kararını iptal etti.

RTÜK’ün üç günlük ekran karartma cezası 23-24-25 Şubat tarihlerinde uygulanacak.

TELE1 bir yıl içerisinde iki kere ‘dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı’ ceza yemiş oldu. CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, bir sonraki aşamanın kanalın yayınına son verilmesi olacağını söyledi.