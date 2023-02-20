Akşener: Seçim bence zamanında yapılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağına dair bir soruyu “Bence yapılacak” diye cevapladı.

Fotoğraf: İYİ Parti

Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’ı ziyaret etti.

İYİ Parti lideri bölgeyi inceledikten sonra basın açıklamasında üniversiteler için uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi: “Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; derhal, derhal, derhal bu olmayacak karardan vazgeçin. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinde eğitim görmelerinin, hocalarıyla yüz yüze çalışmalarının önünü açın.”

Akşener, seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağına yönelik soruyu da “Bence yapılacak” diye cevapladı.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş depremleri 10 şehirde milyonlarca kişiyi etkiledi. Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti: “Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’sa 13 Şubat’ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesi gerektiğini söylemişti. Arınç 17 Şubat akşamı da bir TV programında, aksi takdirde kaos çıkacağını öne sürmüştü.

Arınç’ın çıkışı için, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Partimizin görüşünü yansıtmıyor” demekle yetinmişti.

BBC Türkçe’ye 18 Şubat’ta konuşan AKP’li bir yetkiliye göreyse ‘teknik altyapı’ sağlanırsa seçim zamanında yapılabilir. Yetkilinin sözleri, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın gündeme getirdiği ‘YSK senaryosu’nu hatırlatmıştı.

İktidar kanadının, seçimleri erteletmeyi YSK’ya havale edeceğini yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, işletilmek istenen sürece dair 13 Şubat’ta şunları kaydetmişti: “Önce bir seçim kararı alınacak. Sonra YSK, dört ilde tamamen altı ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek. Böylelikle seçimler en az altı ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek.”