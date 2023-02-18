AKP’den ‘zamanında’ seçim için ‘teknik altyapı’ şartı

AKP’li bir yetkiliye göre ‘teknik altyapı’ sağlanırsa seçim zamanında yapılabilir. Yetkilinin sözleri, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın gündeme getirdiği YSK senaryosunu hatırlattı.

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Kahramanmaraş depremleri 10 şehirde en az 13,5 milyon kişi doğrudan etkilendi. Böyle bir ortamda seçim yapılamayacağına dair ilk görüş 9 Şubat’ta bir AKP yetkilisinden gelmişti: “Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs’ta seçim yapmanın çok ciddi güçlükleri var.”

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’sa 13 Şubat’ta, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 2024’te yerel seçimlerle birleştirilerek düzenlenmesi gerektiğini söylemişti. Arınç 17 Şubat akşamı da bir TV programında, aksi takdirde kaos çıkacağını öne sürmüştü.

Arınç’ın çıkışı için, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Partimizin görüşünü yansıtmıyor” demekle yetinmişti.

14 Mayıs ‘yetişmezse’ 18 Haziran

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre AKP’deki ilk değerlendirmelerde, ‘seçimin 14 Mayıs’ta, yetişemezse zamanında, yani 18 Haziran’da düzenlenebileceği’ öngörüldü.

Buna göre YSK’nın da görüşü alınan değerlendirmelerde, teknik altyapının sağlanması halinde seçimlerin 14 Mayıs’a da yetişebileceği öngörüldü.

AKP’li bir yetkili şunları dedi: “Seçim ertelenmez, süreç aynen devam ediyor. Gerekli teknik altyapı hazırlanırsa 14 Mayıs’ta seçim olur. Partide, yetkili kurullarda bunlar değerlendiriliyor. Mesela, oy verme yerleri için teknik destek gerekiyor, konteyner gerekiyor. İlçe seçim kurullarının mühürlerinin basılması gibi teknik hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bunlar yetiştirilir.”

Fatih Altaylı’ya giden bilgi

Öte yandan iktidar kanadının, seçimleri erteletmeyi YSK’ya havale edeceğini yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, işletilmek istenen sürece dair 13 Şubat’ta şunları kaydetmişti: “Önce bir seçim kararı alınacak. Sonra YSK, dört ilde tamamen altı ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek. Böylelikle seçimler en az altı ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek.”