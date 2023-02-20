Hakaret yağdıran İhsan Şenocak’a Fatih Altaylı’dan bir ‘ders’ bir dava

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın infial yaratan ‘evlatlık’ açıklamasına gösterdiği tepkiyle bir kesim tarafından hedefe konan Habertürk yazarı Fatih Altaylı sessizliğini bozdu.

Altaylı, kendisine hakaret eden ilahiyatçı yazar İhsan Şenocak’a dava açacağını kaydederek, yanıt yerine ‘ders verdi.’

İhsan Şenocak ve Fatih Altaylı. (YouTube)

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna sitesinden verdiği yanıtta, konuyu evliliğe getirip ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir İslam alimi görüşü paylaşınca sosyal medyada infial yaratmıştı.

Diyanet’in fetvasına tepki gösteren Fatih Altaylı, Twitter’dan şunu yazmıştı: “Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da Diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk’ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin.”

Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin. — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) February 17, 2023

Altaylı, bu sözleri nedeniyle bir kesim tarafından hedefe oturtuldu. Bu kesimin önde gelen isimlerinden İhsan Şenocak, Altaylı’ya hakaretler yağdırdı.

Daha önce pantolon giyen kadınları cehennemlik ilan eden, genç kayınvalidenin şehvet uyandıracağı yönünde uyarılar yapan Şenocak, Altaylı’yı şu sözlerle hedef gösterdi: “Yetimlerimizin aile ortamında yetişmesi noktasında Kur’an’ın hükmünü beyan eden Diyanet’i pornocu olmakla itham eden Fatih Altaylı! Kur’an’a sövdüğüne göre İslam’ın çocuğu olamazsın! Kilisenin de aile hukuku var. O halde kilise çocuğu da olamazsın. Öyleyse söyle, sen kimin çocuğusun?”

Yetimlerimizin aile ortamında yetişmesi noktasında Kur’an’ın hükmünü beyan eden DİYANET’i pornocu olmakla itham eden Fatih altaylı! Kur’an’a sövdüğüne göre İSLAMın çocuğu olamazsın!Kilisenin de aile hukuku var.O halde kilise çocuğu da olamazsın.Öyleyse söyle,sen kimin çocuğusun?! pic.twitter.com/VTFNT83wNj — İhsan Şenocak (@ihsansenocak) February 19, 2023

Altaylı, bugünkü yazısında Şenocak’ın bu sözleri nedeniyle dava açacağını duyurdu.

Habertürk yazarı şunları kaydetti: “Yıllardır hezeyanları ile toplumu germiş bir siyasal İslamcı ve bir Cumhuriyet karşıtının bana yönelik sözleri olmuş. Okurlar ‘Yanıt ver’ diyor. Vermem. Bu tartışmaların deprem felaketinin önüne geçmesini istemediğim için vermeyeceğim. Onu ve benzerlerini yargıya havale edeceğim. Ama onlara biraz ders vereceğim. Benim depremzede kızı evlatlık alabilir ama nüfusunuza geçiremez sonra da isterseniz evlatlık ile nikah kıyabilirsiniz diyen Diyanet’e tepkimden sonra bu küfürler başladı ve cehaletle donanmış olarak sürüyor. Şunu baştan söyleyeyim. Bu ülkede Batı etkisiyle, Kilise ve Yahudilik örfü ve anlayışını Türkiye’ye İslam diye yutturmaya çalışan emperyalist uşağı bir kitle var. Bunu Adnan Oktar olayında gördük, Fetullah Gülen felaketinde gördük. İsrail ilişkisi ve kilise ilişkisi kabak gibi ortaya çıktı. Bu etki çok yoğun ve yabancı istihbarat destekli. Bu ekibin henüz deşifre olmamış üyeleri sahte bir din algısı üzerinden toplumu yönlendiriyor ve cehalet üzerinde etkili oluyor.”

Altaylı, yazısının devamında İslam dininin peygamberi Muhammed ve ‘sahabe’ Zeyd’in evlatlık edinmesi hakkındaki olayını da anlattı.