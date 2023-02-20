11 gazeteci hayatını kaybetti: ‘Adıyaman basınının sesi kesildi’

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, kentte görev yapan 11 gazetecinin hayatını kaybettiğini, birçok meslektaşının da şehirden ayrıldığını söyledi.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 40 bini geçti. Yaralı sayısı 100 binden fazla. On binlerce bina enkaza dönüştü.

Depremin en çok etkilediği illerden birisi de Adıyaman… Binlerce yurttaşın enkaz altında kaldığı kentte, Adıyaman yerel basınının sesleri Burak Alkuş, Hidayet Özdemir, İskender Korkut, Kemal Öner, Muhammed Akan, Ruhi Akan, Yunus Emre Doğan, Barış Can Tabakçı, Zübeyr Pektaş, İsmail Hakkı Koçak ve Fatih Bayın hayatını kaybetti.

AA’ya konuşan Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, depremlerin şehri adeta yerle bir ettiğini söyledi.

11 gazetecinin de hayatını kaybettiğini belirten Dişkaya şöyle konuştu:

“Arkadaşlarımızı defnettik, geriye kalan yerel medya mensuplarımızın da hepsi darmadağın, herkes bir yakınının yanına sığınma ya da çocuğunu, ailesini muhafaza altına alma derdinde, gayretinde. Adıyaman’da yerel basının sesi kesildi, yerel basın sustu. Yerel basın susunca Adıyaman da sustu maalesef. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hepsinin bizde ayrı ayrı hatıraları var. Emin olun biz henüz kendimizde değiliz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.”