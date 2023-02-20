Yeni hafta: Borsada temkinli yükseliş

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul endeksleri, yeni haftaya yükselişle başladı.
Deprem sonrası bazı düzenlemelerle yeniden açılan BIST 100 endeksi, geçen hafta dalgalı bir seyir izlemişti. Borsa, haftanın kapanışını cuma yüzde 0,36 artışla 5.026,83 puandan tamamlamıştı.
Borsa bugün güne yükselişle başladı. Bugün daha dengeli bir hareket izleyen borsada saat 13:00 itibariyle yükseliş yüzde 2 seviyesinde.
Analistler, verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.