Akşam Postası / 20 Kasım 2021

MetroPOLL anketi: Çoğunluk, hükümetin ekonomik sorunları çözeceğine inanmıyor

Toplumun yüzde 28,4’ü ekonomik sorunları hükümetin çözebileceğini düşünüyor. Buna karşı yüzde 64,1’lik kesim ise hükümete bu konuda güvenmiyor.

DSÖ, Avrupa için alarm verdi: Üç ayda 500 bin insan ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da acil önlem alınmazsa mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi.

İYİ Partili Yılmaz’dan özür: Bakan öngörüm gerçekleşmedi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete açıklamasıyla ‘yarattığı beklenti’den ötürü özür diledi.

TÜGVA yöneticisinden gazeteci Erk Acarer’e suç duyurusu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu üyesi Veysel Yıldız, gazeteci Erk Acarer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müslüme’nin cenazesine karakolda işlemleri bitmeyen anne-babası katılamadı

Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan ve 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın cenaze törenine anne ve babası ifadeleri bitmediği için katılamadı.