Akşam Postası / 20 Kasım 2021

MetroPOLL anketi: Çoğunluk, hükümetin ekonomik sorunları çözeceğine inanmıyor
Toplumun yüzde 28,4’ü ekonomik sorunları hükümetin çözebileceğini düşünüyor. Buna karşı yüzde 64,1’lik kesim ise hükümete bu konuda güvenmiyor.
Kılıçdaroğlu: Saray iktidarı tümden aklını yitirdi
DSÖ, Avrupa için alarm verdi: Üç ayda 500 bin insan ölebilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da acil önlem alınmazsa mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi.
İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Bilim kurulu üyesi: Favipiravirin tedavi protokolünden çıkarılmasını bekliyoruz
İYİ Partili Yılmaz’dan özür: Bakan öngörüm gerçekleşmedi
İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete açıklamasıyla ‘yarattığı beklenti’den ötürü özür diledi.
Resmi Gazete için ‘yanlış alarm’
TÜGVA yöneticisinden gazeteci Erk Acarer’e suç duyurusu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu üyesi Veysel Yıldız, gazeteci Erk Acarer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Müslüme’nin cenazesine karakolda işlemleri bitmeyen anne-babası katılamadı
Mersin’in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan ve 10 gün sonra 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın cenaze törenine anne ve babası ifadeleri bitmediği için katılamadı.