AKP MKYK üyesi: 50+1’le ilgili değişiklik düşüncemiz yok

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu, cumhurbaşkanı seçilme şartı olan yüzde 50 artı 1’in MKYK’da gündeme geldiğini söyledi ve ekledi: “2023 yolculuğumuzda 50+1’le ilgili değişiklik düşüncemiz yok.“

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Başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı seçilmek için tüm oyların yarısından bir fazlasını almak gerekli. Son günlerde AKP cephesinden bu şartın sorunlu bulunduğuna dair açıklamalar geliyor. Konunun tartışılmasının bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiği de belirtiliyor. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli bu oranın değişmesine karşı.

Partisinin Bolu’da düzenlenen bir programında konuşan Gündoğdu, şu anda yürürlükte olan 50 artı 1’in Türkiye’nin işini, istikrarını kolaylaştıran bir sistem olduğunu vurguladı.

Gündoğdu şunları söyledi: “Başkanlık sistemi, sistemin temel paradigmasıdır. Yüzde 50+1, yüzde 45, yüzde 40, yüzde 60, yüzde 70 ise sistemin işleyişindeki parametrelerdi. Ama biz başkanlık sisteminin bugüne kadar terörle mücadele, Birleşmiş Milletler’de (BM) temsil, Libya ve Akdeniz sorunu, Yunanistan ile krizler gibi krizlerde faydasını gördük. Bizim 2023 yolculuğumuzda 50+1’le ilgili değişiklik düşüncemiz yok.

MKYK’da da bu gündeme geldi. 2023 yolculuğunda böyle bir düşünce ve çalışmamız, parti ve Cumhur İttifakı olarak yok. 2023’ten sonra siyaset konuşuluyorken, gelecek dönemlerde başkanlık sisteminden asla vazgeçmeden içeriğinde birçok şeyi konuşabilirler.”