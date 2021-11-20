Erdoğan’ı 400 personelle karşılayan rektör, Erdoğan tarafından yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Ege Üniversitesi’ne yeniden atanan rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Erdoğan İzmir’e gittiğinde yaptığı karşılamayla gündemdeydi.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında yer alan Prof. Dr. Budak, AKP İzmir İl Teşkilatı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılmak üzere İzmir’e giden Erdoğan’ı ‘Ege Üniversitesi ailesini temsilen 382 akademik ve idari personel’le karşılamıştı.
23’üncü dönemde AKP’den Edirne milletvekilliği görevi de yapan Budak, Instagram hesabından Erdoğan’ı öven paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Havalimanında elinde ‘Sayın cumhurbaşkanımız şehrimize hoşgeldiniz’ pankartı taşıyan personelin fotoğraf ve videosunu da yine Instagram hesabından paylaşmıştı.