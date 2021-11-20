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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’ın borcu 4,5 milyar lira

Beşiktaş’ın borcu 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olarak açıklandı.

Siyah-beyazlıların stadı Vodafone Park’taki 2021 yılı 3’üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda mali konularda üyelere bilgi verildi.


AA’nın haberine göre 30 Ağustos itibariyle toplam borcun 3 milyar 894 milyon 252 bin 732 lirası Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, 540 milyon 227 bin 16 lirası ise kulüp derneğine ait.

Siyah-beyazlı kulübün, eylül ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 382 milyon lira olduğu açıklanmıştı.

Fenerbahçe’nin toplam borcu 5,4 milyar lira

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