Libya açıklarında tekne battı: En az 75 sığınmacı boğularak öldü

Libya açıklarında bir teknenin batması sonrası en az 75 sığınmacı boğularak öldü.
Bu son trajediyle birlikte, bu yıl Orta Akdeniz’de hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 1300’ü geçti.
Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) aktardığına göre 75 kişinin öldüğü kazada tekne, Libya üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e açılmıştı.
Hayatta kalan 15 sığınmacı ise Libya’nın batısındaki Zuvara kentinde karaya çıkarıldı.
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