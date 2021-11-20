İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti

Türkiye’de Covid-19’la mücadele kapsamında iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti.

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Aşılama programı kapsamında son olarak mRNA aşısı (BioNTech/Pfizer) olmuş ve üzerinden altı ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı.

Vatandaşlar hatırlatma dozu olarak istedikleri aşı türünü tercih edebiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşısıyla ilgili verilerin yer aldığı internet sitesinde bugün 14.21 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 56 milyon 21 bin 137, ikinci doz aşı sayısı ise 50 milyon 616 oldu.

Üçüncü doz dahil toplam aşı miktarı 119 milyon 248 bin 330’a yükseldi.