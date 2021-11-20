Son 24 saat: 23 bin 347 vaka, 201 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 23 bin 347 vaka, 201 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 352 bin 335 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 163 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları açıklamayı yaptı: “İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun yüzde 60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda yüzde 80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz.“