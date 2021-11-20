Acil serviste doktora saldırı

İstanbul’da bir kişi, acil serviste görevli pratisyen doktor Esma Demir’e saldırdı.

Olay, 17 Kasım Çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine polis otelde kavga eden çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi’ne götürdü.

İşlemleri yapıldığı sırada kadın hastanenin acil servisinde görevli doktora saçını tutarak saldırdı.

Kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor Demir’in saçı uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabildi.

Demir, adı öğrenilemeyen kadından şikayetçi oldu. Polis soruşturmasının sürüyor.

Demir, Twitter hesabından şunları yazdı: “Herkese merhaba. Ben acil serviste çalışmakta olan bir doktorum. 17 Kasım günü sabaha karşı nöbette iken fiziksel şiddete maruz kaldım. Olay olduğundan beri kafamı toplamaya sakin olmaya üzülmemeye çalışıyorum ama inanın bu gerçekten sandığımdan daha zormuş. Bana aniden sebepsiz saldıran şahıs hakkında adli süreçler başlatıldı. Bu görüntüleri buraya koymak beni ne kadar yaralıyor tahmin bile edemezsiniz. Ancak görmeyen gözler belki bu kez görür büyük bir farkındalık yaratırım umuduyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sağlık çalışanları olarak çoğu gün uğradığımız sözel şiddete karşı maalesef tepkisiz kalmaya çoktan başlamıştık ancak bu ve bunun gibi olaylar da hiç de az yaşanmıyor biliyorum. Bir gün benim de başıma gelebileceğinin korkusunu çalışırken içimde hep taşıyordum. Mesleğimde 2’nci yılımın daha başındayken uğradığım bu şiddet ümidimi, şevkimi çokça tüketse de yine de haykırmak istiyorum. Buna ne zaman, nasıl, kim ‘Dur’ diyecek, bilmiyorum ama artık YETER.”