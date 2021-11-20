Rakının ‘duyusal çember’i dünyaya tanıtıldı

‘Rakı Duyusal Çemberi’, küresel içki sektörünün üniversitesi olarak nitelenen Institute of Brewing and Distiling (IBD) tarafından düzenlenen bir webinarda profesyonellere tanıtıldı.

Mey | Diageo Kalite, Teknik ve İnovasyon Kıdemli Müdürü Duygu Beypınar, iki yıllık çalışmanın arka planının yanısıra rakı üretim sürecini de sektör profesyonellerine anlattı.

İçki sektöründe viski ve şarap, gıda sektöründe kahve ve çikolata gibi gastronomik derinliği bulunan ürünler için gerçekleştirilen duyusal çember araştırması, Mey | Diageo ve Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle ilk kez anasonlu bir içki -rakı- için yapılmıştı. Çalışmayı gerçekleştiren Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Dr. Merve Darıcı, Mey | Diageo Kalite, Teknik ve İnovasyon Kıdemli Müdürü Duygu Beypınar ve Mey | Diageo Kalite, Teknik ve İnovasyon Müdürü Koray Özcan’ın, rakı duyusal çemberinin arka planını ve süreçlerini anlattığı bilimsel makale, dünyanın önde gelen hakemli gıda bilimi dergisi Foods’da da yayınlanmıştı. Böylece rakının duyusal çemberi uluslararası literatüre girerek tescil edilmiş oldu.

Foods’da yayınlanan makalenin sektörde küresel bir ilgi ve merak uyandırmasının ardından IBD İrlanda Ofisi, bu konuda üyelerine ve öğrencilerine bilgi vermesi için Beypınar’ı geçen ayki düzenlenen webinara konuşmacı olarak davet etti.

Kanada’dan Fransa’ya, ABD’den Almanya’ya çok sayıda katılımcı, anasonlu bir içkide ilk kez gerçekleştirilen tat ve aroma çemberi çalışmasının süreçlerini izledi.

Böylece çok aşamalı üzüm distilasyonuna dayalı özgün rakı üretim süreci de küresel platforma taşınmış oldu.

Beypınar, toplantıda, iki yıllık bir çalışmanın sonucunda tanımladıkları duyusal çember hakkında bilgi verdi.

İki yıl boyunca 3 binden fazla tadım yapıldı

16 yıldır Mey | Diageo’da çalışan kimya mühendisi Beypınar, “İki yıl boyunca Türkiye’de piyasada bulunan tüm üreticilere ait önemli markalar, 3 binden fazla tadımla tekrarlı duyusal analizlere alındı ve rakının aromatik dünyası ve aroma-tat çemberi tanımlandı” dedi.

100’ü aşkın bira üreticisi ve damıtıcının katıldığı webinarda Beypınar, ‘Rakı Duyusal Çemberi’ni geliştirmek için yapılan çalışmaları; kullanılan malzemeler ve üretim sürecinin ürünün lezzetini nasıl etkileyebildiğini de aktardı. Beypınar, önümüzdeki günlerde rakıyla tüketilen yemekler, rakı sofralarının olmazsa olmazı mezeler konusunda bir araştırma daha yapmak istediklerini de belirtti.

Alkollü içecek sektörünün üniversitesi

IBD, dünya çapında 3 bin üyesi, her sene 90 ülkeden katılan 4 bin öğrencisiyle ‘alkol sektörünün üniversitesi‘ olarak değerlendirilen bir kurum. Üyeleri ve her düzeydeki öğrencileri için hem çevrimiçi hem de yüz yüze kurslar, etkinlikler, seminerler ve kongreler düzenliyor; konularında dünya çapında uzmanlar olan destekçilerinin yardımıyla, sektöre hizmet edecek yeni nesil profesyonellere rehberlik ediyor. Katılım merkezli yaşam boyu eğitim olanakları sunuyor.

Yüksek kaliteli teknik eğitime odaklanan IBD, bira, distile içki ve ilgili endüstrilerin bilim ve teknolojilerinde mesleki gelişimin ilerlemesi için çalışıyor. Tarihi 1886’ya uzanan kurum, sektör lideri müfredatı ve etkinlikleri dünyaca tanınıyor.

Her yıl yaklaşık 90 ülkeden 4 bin aday, elma şarabı, bira ve alkollü içkiler hakkında acemilikten ustalığa uzanan dört farklı seviyede, mayalama, bira üretimi, distilasyon ve paketleme konularında IBD’nin düzenlediği sınavlara giriyor.