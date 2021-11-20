Araştırma: Hastaneye yatanların yüzde 93’ü aşısız veya eksik aşılı

MESUDE ERŞAN

Türk Toraks Derneği tarafından desteklenen ve 18 farklı ilden 25 hastanede yatan 1.401 Covid-19 hastasının verilerine dayanarak gerçekleştirilen bir çalışma, aşıların etkisini bir kez daha ortaya koydu. Araştırmaya göre, 1401 hastanın yüzde 93’ü aşısız veya eksik aşılı.

Çalışma, derneğin 24’üncü kongresinde sunuldu. Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun’un paylaştığı verilere göre, 1401 hastanın 529’u (yüzde 37.7) yoğun bakımlarda yatan hastalardan oluşuyordu.

Bu hastaların 715’i (yüzde 51) erkek ve 686’sı (yüzde 49) kadın hastalar. Hastaların 669’u (yüzde 47.8) aşısızlardan oluşuyor. Toplamda 1304 hasta (yüzde 93) ise aşısız, iki doz Sinovac veya tek doz aşı olan hastalardan oluşuyor.

Toplam hastalar içinde çift doz Sinovac aşılı oranı ise 461 (yüzde 32.9) idi.

Araştırmanın diğer önemli verileri şöyle:

* Yatan hastalar içinde iki doz Sinovac + bir doz Biontech olanların sayısı 11 (yüzde 0.8)

* Üç doz Sinovac olanların sayısı 49 (yüzde 3.5)

* Yoğun bakımda yatan hastaların 281’i (yüzde 53.1) aşısız

* Yoğun bakımda yatan hastaların 497’si (yüzde 94) aşısız veya iki Sinovac veya yetersiz doz (tek doz) aşılı

Aşısızların yüzde 72’si 50 yaş altı

* Çift doz Sinovac veya üç doz aşı olanlar (Üçüncü doz Sinovac veya Biontech) daha yaşlı ve daha fazla eşlik eden hastalıkları var.

* Aşısızların oranı 50 yaş altında yüzde 72.4 olduğu görülürken, bu oran 65 yaş üstünde yüzde 32.9’du.

* Kadın hastalar erkek hastalara göre daha yaşlı ve (61.1/58.4) ve daha fazla hastalıkları bulunsa da yoğun bakıma yatışları daha azdı (230/686, yüzde 34 karşılık 299/715, yüzde 42)

* Eşlik eden hastalık sayısı ve yaşşla yoğun bakım yatış arasında doğrusal bir ilişki olduğu tespit edildi.

* Aşı olmayanların 270’i (yüzde 48) ihmal, 203 hasta (yüzde 36) aşıya karşı olduğu, 93 hasta (yüzde 16) ise aşı duraksamasında bulunduğunu ifade etti.

Sinovac dördüncü dalgada etkisiz kaldı

Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Uzun, sosyal medyadaki dezenformasyonun aşılamalara karşı tehdit oluşturduğunu söyledi.

Pandeminin üçüncü dalgasında, toplam nüfus içinde aşı oranı düşük olsa bile sağlık çalışanlarında Sinovac aşısının ölümleri yüzde 95’den daha fazla engellediğini gösterdiklerini hatırlatan Uzun, şunları söyledi:

“Türkiye’de Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlangıçta sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü nüfus olmak üzere iki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü hatırlatma dozu (Sinovac veya Biontech) önerilmişti. 10 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 12 milyon, 30 milyon ve 6 milyon kişi sırasıyla bir doz, çift doz ve üç doz aşılı olduğunu biliyoruz. Hesaplarımıza göre 19 milyon kişi (Sağlık bakanı ‘12.5 milyon’ diyor) aşısız. Araştırmamızda dördüncü dalgada hastaneye yatan hastalardan çift doz Sinovac yapılmış hasta oranının yüksekliği, aşının etkinliğinin daha önceki dalgalara göre azaldığını düşündürtüyor.”

Son dalga uygun aşı olmayanları da etkiliyor

Uzun, halen yaşadığımız dördüncü dalganın sadece aşısızları değil uygun aşı olmayanları da etkilediğini söyledi.

Örneğin 64 yaş üstüne bakıldığında çift doz Sinovac’lı hastaların aşısızlardan daha fazla olduğu görülüyor (301’e karşılık 200 hasta). Yatan hastaların yüzde 52’sinin aşılamaya rağmen hasta oldukları düşünüldüğünde doğru, yeterli ve zamanında yapılması gereken aşılamanın önemi artıyor.

Uzun, araştırmanın sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Çalışmamız, aşı olmama nedenleri arasında duraksama, ihmal ve aşı karşıtlığının yer aldığını gösterdi. Bununla birlikte, eğitim ve doğru bilgiyle aşı olmayan grup ikna edilebilir. Sosyal medya kanalıyla aşılarla ilgili yayılan yalan ve yanlış bilgiler, pandemiyi kontrol altına almada önemli bir tehdit oluşturuyor. Sonuç olarak, bu çalışmada etkili aşılamanın Covid-19 ilişkili hastaneye yatışları önlediği, çift doz Sinovac aşısının etkisinin devam etmediği, bununla birlikte çift doz Sinovac yapılmış kişilerde hatırlatma dozunun bağışıklık yanıtı artırdığını gördük.”