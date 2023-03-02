Akşam Postası / 2 Mart 2023

Masada son dans: Aday konuşuluyor

İlk toplantısını 12 Şubat 2022’de yapan, süreç içinde ‘millet ittifakı’ adını alan ‘altılı masa’ son toplantısına başladı. Gündem ortak cumhurbaşkanı adayı, ortak milletvekili listeleri ve geçiş sürecinin yol haritası.

Ekşi Sözlük’e erişim engeli kaldırıldı

Katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli mahkeme tarafından kaldırıldı.

Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlığını kaldırma yolunda ilk adım

TBMM Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

AKP’li Ökkeş Kavak rica üzerine müteahhit olmuş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan iki binanın müteahhiti olduğu gerekçesiyle tutuklanan AKP’li belediye başkanı Ökkeş Kavak, evi kendisinin yapmadığını, rica üzerine kağıt üstünde müteahhit olduğunu savundu.

ORC’nin deprem sonrası anketi: AKP ve MHP’de düşüş

Depremden sonra yapılan ORC anketine göre AKP, 1,1 puan kaybederek yüzde 30’un altına, MHP’yse 0,1 puan kaybederek yüzde 5,4’e geriledi.

Tayfun Kahraman’dan bakan Kurum’a rant eleştirisi: Vatandaşın cebinden elinizi çekin

Gezi tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman, ‘İstanbul’da 1,5 milyon riskli konutun taşınacağını’ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u eleştirdi. Kahraman’a göre amaç rant.

Deprem bölgesindeki dört şehirde ÖSYM sınavları yapılmayacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ aday belirleme sınavlarının yapılmayacağını bildirdi. Adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerekecek.

Depremzede ağlayarak anlattı: Annem yatalak, AFAD’dan çadır istedim, dalga geçti

Kahramanmaraş’taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir depremzede AFAD yetkilisinden barınmak için çadır istediğini ama yetkilinin kendisiyle dalga geçtiğini söyledi: “Annem yatalak hasta dedim. Benimle dalga geçmesi benim zoruma gidiyor.”

SOL Parti, ittifak için TİP’e göz kırptı

Bulunduğu ‘emek ve özgürlük ittifakı’ndan bazı kentlerde seçime kendi amblemiyle gitme önerisi henüz sonuçlanmayan Türkiye İşçi Partisi’ne ‘sosyalist güç birliği’ bileşenlerinden SOL Parti’den çağrı geldi.

465 doktor daha göç yolunda

Doktorların yurt dışına göçü durmuyor. 2023’ün ilk iki ayında toplam 465 doktor, Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) gideceği ülkeye sunmak üzere iyi hal belgesi istedi.

Fenerbahçe taraftarına deplasman yolu göründü

Kayseri 2’nci İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan saldırgan yeniden sokaklarda

Antalya’da yolda yürüyen bir kadını sırtından bıçakladığı için hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılan saldırgan tahliye edildi.

İran’da 400’den fazla kız öğrenci daha zehirlendi

İran’ın çeşitli şehirlerindeki okullarda yaklaşık üç aydır görülen toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken, Erdebil eyaletinde 400’den fazla kız öğrencinin daha zehirlendiği bildirildi.