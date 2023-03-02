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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Öztunç: Yeni konutları fay hattının üzerine yapmak istiyorlar, akıl karı değil!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde hükümetin yapmayı planladığı yeni evlerin fay hattı üzerinde olduğunu söyledi.

Ali Öztunç.

Hükümet, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde henüz enkazlar kaldırılmadan yeniden inşa için kolları sıvadı. Yeni konutların fay hattından uzak noktalara yapılacağı belirtilse de uzmanlar acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor.


ANKA’nın haberine göre Dulkadiroğlu’ndaki Çiğli köyüne giden CHP’li Öztunç, köydeki birçok binanın yıkıldığına, yolların yarıldığına dikkat çekti.

TOKİ tarafından planlanan yeni evlerin bir kısmının da Çiğli köyüne yapılacağını belirten Öztunç, buna tepki gösterdi: “Bu köyde evlerin çoğu gitmiş durumda ve Kahramanmaraş’ta yeni yapmayı düşündükleri TOKİ konutları ya da depremzedeler için yapılacak olan yeni konutların bir kısmını bu bölgeye yapmayı düşünüyorlar. Akıl karı değil. Fay hattının üzerine yeniden ev yapmak istiyorlar.”  

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