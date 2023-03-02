AKP’li Ökkeş Kavak rica üzerine müteahhit olmuş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan iki binanın müteahhiti olduğu gerekçesiyle tutuklanan AKP’li belediye başkanı Ökkeş Kavak, evi kendisinin yapmadığını, rica üzerine kağıt üstünde müteahhit olduğunu savundu.

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Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesindede yüzlerce bina yıkıldı, 2 bini aşkın insan hayatını kaybetti.

Çöken binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Nurdağı’nda yıkılan iki binanın müteahhitliğini yapan AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklanmıştı.

Kavak avukatları aracılığıyla Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Nurdağı’nda 1997’de yaptırılan bir binanın yıkılması üzerine 10 akrabasının hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Kavak, binanın yapımında yer almadığını, akrabaların ricası üzerine kağıt üstünde isminin geçtiğini söyledi.

Tutuklanmasının belediye başkanlığıyla bir ilgisinin bulunmadığını savunan Kavak, görevi süresince ruhsat verdiği binalarda can kaybı ve yıkım olmadığını aktardı.

Kavak’ın açıklamaları şöyle:

*Bu felakette Nurdağı İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 1997 yılında aile ve yakın akrabalarımın el birliği ile yapılan binanın yıkılması sonucu birinci dereceden yakınlarımdan 10 kişi hayatını kaybetmiştir. Söz konusu binanın yapımında bulunmadığım bu binanın daha sonra ruhsatı vergi mükellefi olmam dolayısıyla benim üzerime çıkarılmıştır. Bu durum sadece yakınlarımın ricası üzerine olmuştur. Bu binadan dolayı şüpheli sıfatıyla ifadem alınmış olup, henüz delillerin toplanmaması nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir.

*Ancak henüz yıkım sebebi belli olmamakla birlikte soruşturmanın tamamlanması ile söz konusu binanın yapımında herhangi bir demir eksikliği veya yanlış kum kullanımının olmadığı anlaşılacaktır. Öyle ki belirttiğim üzere söz konusu bina akrabalarım arasında oturmak için yapılan binadır. Kaldı ki bina benim tarafımdan yapılmamış olup, bağımsız bölüm sakinlerine sorulduğunda da gerçek durum ortaya çıkacaktır.

*Göreve geldiğim tarihten sonra herhangi bir şekilde müteahhitlik yapmadığım gibi müteahhitlik yapan kişi ve kuruluşlarla da ticari anlamda bir iş birliğim ve ortaklığım da bulunmamaktadır. Nurdağı’ndaki müteahhitlerle ilgili yapılan soruşturmalarla tutuklanmam arasında da herhangi bir ilişki ve bağlantı bulunmamaktadır.

*Belirtmem gerekir ki söz konusu soruşturmanın görevimle ilgisi ve alakası yoktur. Belediye Başkanlığım döneminde kurumumuzun ilgili birimince ruhsat verilen binalarda bir can kaybı ve yıkım olmamıştır. Belediye başkanlığı görevim ile ilgili şüpheli veya herhangi bir sıfatla hakkımda açılan bir soruşturma da bulunmamaktadır.