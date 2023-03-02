Depremzede ağlayarak anlattı: Annem yatalak, AFAD’dan çadır istedim, dalga geçti

Kahramanmaraş’taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir depremzede AFAD yetkilisinden barınmak için çadır istediğini ama yetkilinin kendisiyle dalga geçtiğini söyledi: “Annem yatalak hasta dedim. Benimle dalga geçmesi benim zoruma gidiyor.”

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden 11 şehir etkilendi. 45 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 24 gün geçti ama hala birçok ilde depremzedelerin temel ihtiyaçları karşılanamadı.

Bunlardan biri de Kahramanmaraş. Kentte hala çadır sayısı yeterli değil. AFAD kendisinden çadır isteyenlere ellerinde bulunmadığını söylemiş.

Bir depremzede Pazarcık’ı ziyareti sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanına giderek yetkililerin kendisine onur kırıcı bir şekilde davrandığını ağlayarak anlattı: “AFAD’dan çadır istedim benimle dalga geçti. ‘Çadır olsaydı senden önce 15 kişi geldi onlara verirdim’ diyor. Ben onlara ‘Bana öncelik verin’ demedim. Annem yatalak, nasıl yardımcı olabilirsiniz dedim. Benimle dalga geçti. Benimle dalga geçmesi zoruma gidiyor.”

Vatandaşın evi depremde yıkılmış. Oğluyla beraber Adana’ya gitmiş. Adana da depremden etkilenen illerden. Yatalak annesini oğlunun arkadaşına bırakarak tekrar Pazarcık’a dönmüş. Yetkililer ona evinin bölgesinde yer göstermiş ama gösterdikleri yerde barınabileceği bir çadır yok. İsteği çadır kurup annesini geri getirmek.

CHP’liler ellerindeki çadırı depremzede için kurdu ve diğer eksikliklerini de giderdi.