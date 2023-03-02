İran’da 400’den fazla kız öğrenci daha zehirlendi

İran’ın çeşitli şehirlerindeki okullarda yaklaşık üç aydır görülen toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken, Erdebil eyaletinde 400’den fazla kız öğrencinin daha zehirlendiği bildirildi.

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İran’da en az 650 kız öğrencinin ‘kontrollü biçimde’ zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Üst düzey İranlı yetkililer dahil pek çok kişi, kız öğrencilerin okuldan uzak tutulup bir araya gelmesinin engellenmek istendiğini düşünüyor.

AA’nın Asriran’ın haberinden aktardığına göre Erdebil Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ali Muhammediyan dün eyaletteki 11 okulda 400’den fazla kız öğrencinin daha zehirlendiğini söyledi.

Muhammediyan, 302 öğrencinin birkaç saat içinde ilk tedavisinin ardından taburcu edildiğini, 100 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğunu aktardı.

Öğrencilerin durumunun iyi olduğunu kaydeden Muhammediyan, gerekli müdahalenin yanı sıra tetkiklerin de yapıldığını ve detaylı bilginin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

İçişleri bakanı görevlendirildi

İran’da 30 Kasım 2022’den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elborz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde üç ayda yaklaşık iki bin öğrencinin zehirlendiği tahmin ediliyor.

Tahran’da dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’nin görevlendirildiği bildirilmişti.

Meclis Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Alirıza Monadi Sefidan ise okullarda kullanılan zehirde N2 (diazot) gazının bulunduğunun tespit edildiğini söylemişti.