Yunanistan’daki tren kazasında ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi: 56 kişi hala kayıp

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57’ye yükseldiği, 48 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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AA’nın Yunan Devlet Televizyonu ERT’den aktardığına göre Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, altısı ağır 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, 56 kişininse hala kayıp olduğu kaydedildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

İstasyon şefi hakim karşısına çıkacak

Cumartesi hakim karşısına çıkması beklenen 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin avukatı, müvekkilinin kendi payına düşen sorumluluğu aldığını söyleyerek, “Bundan sonra tek bir ağaca değil, ormana odaklanmalıyız” ifadesini kullandı.

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Kazadan sonra Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.