Yunanistan’da ‘Hükümet istifa’ sesleri

Yunanistan’da meydana gelen ve en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini tren kazasıyla ilgili tepkiler sürüyor.

Fotoğraf: AA

Kazadan sonra ulaştırma bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Karamanlis istifa ederken “Haksız yere ölen insanlara saygının bir göstergesi olarak istifa etmek görevim” dedi.

Yunanistan’da halk öfkeli.

Başkent Atina’da kazayı protesto etmek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Kazaya karışan trenin ait olduğu şirketin önünde toplanan göstericiler ‘Kaza değil, cinayet’ yazılı döviz taşıdı.

Sosyal medyada da bazı Yunanistan vatandaşları Karamanlis’in istifasının yeterli olmadığını, yargılanması gerektiğini söyledi.

Aynı şekilde hükümetin istifa etmesini söyleyen vatandaşlar da bulunuyor.

Yunanistan ulaştırma bakanı tren kazasından sonra istifa etti

Komşudan istifa ‘dersi’: ‘Türkiye’de 45 bin kişi öldü, tek istifa yok’