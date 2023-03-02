Yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan saldırgan yeniden sokaklarda

Antalya’da yolda yürüyen bir kadını sırtından bıçakladığı için hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılan saldırgan tahliye edildi.

Fotoğraf: Dilek Sarıgül / csgorselarsiv.org

Muratpaşa ilçesinde 3 Mart 2022’de işe gitmek için evinden çıkan E.A., peşinden gelen 22 yaşındaki Emre Kırkuşu tarafından sırtından bıçaklanmıştı. Kadını ‘başkasına benzeterek bıçakladığını’ öne süren Kırkuşu tutuklanmış ve hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açılmıştı. Mahkeme suçu ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olarak görüp görevsizlik kararıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4’üncü İhtisas Kurulu’nun incelemesi sonucunda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin rapor hazırlandığını belirtti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten yargılanan sanığın, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme talebi yerinde bulup heyeti sanığa ‘silahla kasten yaralama’ suçundan altı yıl hapis cezası verdi. Buna karşılık heyet, ‘tutuklu kaldığı süreyi (bir yıl) göz önünde bulundurarak‘ sanığın tahliye edilmesine karar verdi.