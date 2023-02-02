Rapor: Sadece bir ayda 31 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ocak ayında 31 kadın cinayeti işlendi. Ayrıca 25 kadının ölümününse şüpheli olduğu kaydedildi.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 ocak ayı raporunu yayınladı. Raporda, ‘İçişleri Bakanlığı’nın kaç kadının, neden, nasıl, kim tarafından öldürüldüğünü açıklamak yerine, kadın cinayeti verilerinin yanlış hazırlandığını söyleyerek gerçekleri çarpıttığı’ vurgulandı.

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bu ay 31 kadın cinayeti işlenmiş, 25 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 31 kadından 12’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle, biri ekonomik bahaneyle, biri bakım altında olduğu için, ikisi anneleri boşanmak istediği için intikam alma bahanesiyle, biri nefret bahanesiyle öldürüldü. 14’ünün ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 14 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

* Ocak ayında öldürülen 31 kadının 11’i evli olduğu erkek, dördü birlikte olduğu erkek, ikisi eskiden birlikte olduğu erkek, üçü akrabası, biri kardeşi, ikisi babası, üçü oğlu, biri tanımadığı kişi, üçü tanıdığı kişiler tarafından öldürülmüştür. Bir kadın cinayetinde failin yakınlığı belirlenememiştir. Bu ay kadınların yüzde 35’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

* Kadınların 20’si evinde, altısı sokakta, biri arazide, biri çocuğunun okulunda, ikisi evin eklentilerinde öldürülmüştür. Bir kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 65’i evlerinde öldürüldü.

* Bu ay öldürülen kadınların 13’ü ateşli silahlarla, 10’u kesici aletlerle, üçü boğularak, ikisi darp edilerek, ikisi yakılarak, biri kimyasal maddeyle öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 42’si ateşli silahla öldürüldü.