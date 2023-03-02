Depremde tutuklanan ilk yetkili: Herhangi bir denetim yapmadım

Hatay’da 40 kişinin öldüğü fen işleri sorumlusu ve statik proje sahibi Murat Göksel Dalkılıç, herhangi bir denetim yapmadığını ileri sürdü.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar sürüyor. 2 Mart itibariyle çoğu müteahhit ve mühendis olmak üzere tutuklananların sayısı 219.

Dalkılıç, bu kapsamda tutuklanan ilk yetkili. Hakkında yakalama kararı çıkarılmadan kısa bir süre önce kaçtığı Tacikistan’dan getirilerek İstanbul’da tutuklanan şüpheli Dalkılıç’ın, suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

AA’nın haberine göre Dalkılıç, 40 kişinin hayatını kaybettiği Kasaplar Apartmanı’nın inşa sürecinde herhangi bir denetim yapmadığını savundu.

Dalkılıç, Nihat Bölür ve Kazım Bölür kardeşlerce 1995’te inşa edilen binanın dönemin şartlarına uygun olarak yapıldığını iddia etti.

Apartmanın inşa edildiği tarihte gözetim ve denetim yetkisinin fenni mesulde olduğunun hatırlatılması üzerine Dalkılıç, müteahhitlerin binayı ne şekilde yaptığı konusunda bilgisinin olmadığını belirtti.

Yıkılan apartmanda 40 kişinin hayatını kaybettiğini gözaltındayken öğrendiğini iddia eden Dalkılıç, hakkında yürütülen soruşturmadan haberinin olmadığını, yeni projelerde görev almak için Tacikistan’a gittiğini öne sürdü.