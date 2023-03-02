Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı kaldırıldı

Katılımcı sözlük platformu Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sekiz gün önce de kapatılmıştı. Kararın platformdaki hangi içeriğe dayandığı belli değil.

Sözlük yönetimi karara itiraz etmişti.

Haberi Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut, Twitter’dan duyurdu: “Ekşi @sozluk erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun!”

Ekşi Sözlük’ün Twitter hesabından kararın Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce alındığı yazıldı. Paylaşımda “Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. hukuka inanmaya devam edeceğiz” dendi.