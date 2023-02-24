Ekşi Sözlük’ü kapatan ‘süper’ hakim: Beş dakikada bir karar veriyor

Ekşi Sözlük’ü kapatan ‘süper’ hakimin, her beş dakikada bir karar aldığı ortaya çıktı. Ekşi Sözlük kararı, hakimin aynı gün içindeki 96’ncı kararı olmuş.

Fotoğraf: Foursquare

Günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da kapatılmıştı. Günler sonra BTK’yla görüşebilen Ekşi Sözlük yöneticilerine kapatmaya ilişkin herhangi bir içerik dayanak gösterilmemişti.

Bilişim hukuku uzmanı ve siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ekşi Sözlük’ü kapatan hakimin 24 saat içinde 96 karar aldığını yazdı. Akdeniz’e göre 24 saat içindeki 96’ncı karar Ekşi Sözlük’ü kapatmak oldu.

Hukukçu Kerem Altıparmak’sa aynı hakimin 39 iş gününde 1532 karar verdiğini belirtti. Hakim, 95 karar verdiği günlerde her beş dakikada bir ‘karar’ açıklamış oluyor.