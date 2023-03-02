İki şehirde depremzede konutu ihalesi AKP’ye yakın isimlere

BİLAL ÇELİK

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra üç ilde açılan ihalelere firmalar akın etti.

Çok sayıda isteklinin girdiği üç ihaleden ikisini AKP’ye yakın isimler aldı.

Üç ilde yapılacak konutların ihaleleri sonuçlandı. (AA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremin vurduğu illerden Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te konut, ticaret merkezleri, camiler ve çevre düzenlemeleri için pazarlık usulüyle üç ihale açtı.

Adıyaman

Adıyaman’ın Kahta İlçesi Çobanlı Mahallesi’nde 297 konut, dört dükkanlı ticaret merkezi inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesine yedi şirket teklif verdi. Yüzde 15 yüklenici firma lehine fiyat avantajının sağlandığı ihaleyi Elazığlı işinsanları 469 milyon liraya aldı. Konutların 24 Eylül’e kadar bitirilmesi planlanıyor.

İhaleyi alan Halil Koç ve MFK Mühendislik’in sahibi Mustafa Feyzi Koç, AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’a, AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Zülfü Demirbağ’a ve ildeki diğer AKP’lilere yakın. Koçların, bu isimlerle fotoğrafı sosyal medya hesaplarında duruyor.

Kentte iktidar detekçisi yayın yapan Haberkent adlı gazete de Mustafa Feyzi Koç’a ait.

Kilis

Bakanlık, Kilis’in merkez ilçesinde Deveciler Mahallesi 2’inci Etap’ta 645 konut, dört dükkan, bir cami inşaatı ve düzenleme işi ihalesine de çıktı.

Bu ihale için de dokuz döküman indirilirken beş teklif yapıldı. İhaleyi Erzurum merkezli Akgün İnşaat adlı firma aldı.

Şirket, 15 Mayıs 2022’de hayatını kaybeden Elazığlı işadamı Edip Akgün’ün varisleri Mehmet Süruri Akgün ve Ali Ferruh Akgün’e ait. Akgünler bu ihaleyi 1 milyar 124 milyon liraya alırken şirketlerine yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlandı. İhale şartnamesine göre konutlar 23 Aralık’ta teslim edilecek.

Edip Akgün, hayatını kaybettiğinde cenazesine eski içişleri bakanı Sebahattin Öztürk, AKP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, il başkanı Mehmet Emin Öz gibi çok sayıda AKP’li katılmıştı.

Gaziantep

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Bademli Mahallesi’nde 456 konut inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işi için de ihaleye çıkıldı. Yedi şirketin katıldığı bu ihalede de yüzde 15’lik yüklenici lehine fiyat avantajı sağlandı.

İhaleyi Gaziantep Gold Yapı ve Ankara merkezli Tekon Yapı ortaklığı 777 milyon liraya aldı. Söz konusu konutların 24 Ekim’e kadar teslim edilmesi istendi.