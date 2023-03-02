ORC’nin deprem sonrası anketi: AKP ve MHP’de düşüş

Depremden sonra yapılan ORC anketine göre AKP, 1,1 puan kaybederek yüzde 30’un altına; MHP’yse 0,1 puan kaybederek yüzde 5,4’e geriledi.

ORC araştırma seçim anketini açıkladı. (Reuters)

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki son anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

Anketi, 22-27 Şubat tarihleri arasında, 45 ilde 4720 katılımcıyla yüzyüze yaptıklarını söyleyen Pösteki, sonuçları şöyle açıklıyor:

AKP: Yüzde 29.1

CHP: Yüzde 23.5

İYİ Parti: Yüzde 19.5

HDP: Yüzde 8.1

MHP: Yüzde 5.4

Gelecek Partisi: Yüzde 2.5

DEVA: Yüzde 2.3

Zafer Partisi: Yüzde 2

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1.8

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1.5

Memleket Partisi: Yüzde 1.3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

Diğer partiler: Yüzde 2

ORC’nin önceki anketi

ORC’nin önceki anketinde sonuçlar şöyleydi:

AKP yüzde 30,2

CHP yüzde 23,1

İYİ Parti yüzde 19,3

HDP yüzde 7,6

MHP yüzde 5,5

Gelecek yüzde 2,7

DEVA yüzde 2,6

TDP yüzde 2,3

BTP yüzde 1,4

Diğer yüzde 1,9

Aksoy’un anketi

Aksoy Araştırma’nın şubat anketine göreyse AKP ve MHP’nin toplam oy oranı yüzde 38,9 ölçülürken, altılı masa partilerinin toplam oyu da yüzde 43,4 olarak hesaplandı. Seçimde belirleyici rol oynaması beklenen HDP’nin oranıysa yüzde 12.

23-26 Şubat arasında 1537 kişiyle görüşülerek düzenlenen araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranı şöyle dağıldı: