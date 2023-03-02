Meclis’te oybirliğiyle deprem için araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu’nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için ‘Meclis Araştırma Komisyonu’ kurulmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda beş siyasi partinin ortak önergesiyle ‘Deprem Araştırma Komisyonu‘ kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşüldü.
AA’nın haberine göre görüşmeler sonucunda depremlerin sonuçlarının araştırılması için komisyonun kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.
21 üyeden oluşacak komisyon üç ay süreyle çalışacak.