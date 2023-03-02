Meclis’te oybirliğiyle deprem için araştırma komisyonu kuruldu

‘Millet ittifakı’nın bugünkü son toplantısında da aday üzerinde nihai uzlaşı sağlanamadı. CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ toplantılarının sonuncusu yaklaşık altı saat sürdü. Saadet Partisi genel merkezinde yapılan toplantı öncesi kulislere yansıyan bilgiler, liderlerin tam yetkiyle masaya oturduğu, aday isminin belirleneceği ancak kamuoyuna açıklanması için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimini […]