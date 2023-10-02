Akşam Postası / 2 Ekim 2023

‘Kuru Otlar Üstüne’ Nuri Bilge Ceylan’a en iyi açılışı yaptırdı

‘Kuru Otlar Üstüne’ ilk hafta sonunda 70 bin 157 seyirci tarafından izlenerek Nuri Bilge Ceylan (NBC) sinemasının en iyi açılış yapan filmi olarak kayda geçti.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun dokunulmazlık dosyası TBMM’de

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

S&P Global’in kıdemli direktörü enflasyon hedefini ‘daha gerçekçi’ buldu

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye’de yeni ekonomi yönetimiyle ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu ve yabancılar tarafından para politikasının çok yakından takip edildiğini söyledi. Gill, enflasyon hedeflerinin daha gerçekçi hale geldiğini belirtti.

Kentsel dönüşüm yasasında kritik değişiklik yolda

AKP’nin TBMM’ye sunmayı planladığı kanun teklifine göre kentsel dönüşüm kararı için kat maliklerinin yarıdan bir fazlasının onayı yetecek.

Koca dozu artırdı: Bilim insanları oyuna gelip sosyal depresyona yol açıyormuş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 enfeksiyonuyla ilgili uyarı yapan bilim insanlarını sosyal depresyona yol açmakla ve küresel oyunlara gelmekle suçladı.

Borsa İstanbul’da 21 gün sonra yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,26 artışla 8.439,55 puana yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin’de hareketlilik

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, ekim ayına yükselişle başladı.

Nobel Tıp Ödülü, mRNA aşılarına katkılarından dolayı iki bilim insanına

2023 Nobel Tıp Ödülü’nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD’li Drew Weissman kazandı.

Özgür Demirtaş Akbank’tan istifa etti: Böyle görevlerde ömrün sonuna kadar kalınmaz

Ekonomist Özgür Demirtaş, ‘işlerinin yoğunluğunu’ gerekçe göstererek Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Merkel, Erdoğan’a kimin başbakan olduğunu hatırlatmış

Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel Almanya’da yaşayan Türklerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinde gündeme geldiğini ve kendisine “Onların başbakanı benim” dediğini söyledi.

ODTÜ Mezunlar Derneği başkanının okula girişi 2090’a kadar yasaklandı

ODTÜ Mezunlar Derneği, yönetim kurulu başkanı Baki Arslan’ın okul kampüsüne girişinin yasaklandığını duyurdu.

Sigarayı bırakmanın en etkili üç yolu

157 bin 179 kişinin sigarayı bırakma yöntemlerindeki başarılarını karşılaştıran bilim insanları, en etkili üç yöntemi belirledi.