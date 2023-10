BBC seçti: Bu ay izlenebilecek en iyi altı dizi

BBC’nin film eleştirmeni Caryn James, havaların soğumasıyla ortaya çıkıveren battaniye eşliğinde bu ay izlenebilecek en iyi altı diziyi yazdı.

David Beckham hakkındaki dört bölümlük belgeselden Loki’nin yeni dizisine kadar James’in seçkisi şu şöyle:

Beckham

Fotoğraf: Netflix

Bugün David Beckham en çok Victoria’nın kocası ve Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper’ın babası olarak tanınıyor, neredeyse ünlü olduğu için ünlü. Beckham’ın kendi yapım şirketi tarafından hazırlanan bu dört bölümlük belgesel, onu ilk başta ünlü yapan şeye, şaşırtıcı derecede iyi bir sporcu olarak kariyerine bakıyor. Dizi, anne ve babasının yorumlarıyla çocukluğuna uzanıyor, şöhret ve başarıyla boğuşmasından geçerek günümüze geliyor. Yönetmen koltuğunda Succession’dan ‘sümüklü iletişim çarı’ Hugo rolüyle tanıdığımız Fisher Stevens’ın oturduğu belgesel 4 Ekim’de Netflix’te uluslararası prömiyerini yapacak.

Everything Now

Fotoğraf: Netflix

Bu yazın hit korku filmi ‘Talk to Me’de mumyalanmış bir elle oynayarak ruhlarla iletişime geçen Sophie Wilde, bu yeni Netflix dizisinde yeme bozukluğu nedeniyle aylarca hastanede tedavi gören genç Mia rolünde çok daha gerçekçi bir rol üstleniyor. Okula döndüğünde o kadar çok şey kaçırdığını fark ediyor ki arayı kapatmak için bir yapılacaklar listesi oluşturuyor. Bu listeden çıkarmaya kararlı olduğu maddeler arasında sarhoş olmak, karaoke yapmak, ilk randevusuna çıkmak ve yasaları çiğnemek var. Çok kararlı. Gençlerin gerçek hayattaki sorunlarını başlangıç noktası olarak alan, ardından da ilgiyi kaybetmeden eğlenceli olacak kadar abartan Everything Now, 5 Ekim’de Netflix’te uluslararası prömiyerini yapacak.

Loki

Fotoğraf: Disney+

Tom Hiddleston’ın şekil değiştiren ‘Loki’si, birçok tezahürü ve zaman çizelgesiyle, bu diziyi Avengers yan ürünleri arasında en akıl almaz, aynı zamanda en eğlenceli ve ilgi çekici olanlarından biri haline getirdi. İkinci sezonda Loki, Zaman Değişkeni Ajanı Mobius (Owen Wilson) ya da en azından birinci sezondaki Mobius’un bir versiyonuyla birlikte, kayıp varyantların ve düşmanların izini sürmeye çalışacak. Ve evreni istikrarlı bir zaman çizgisinde tutmaya çalışacak. Bu konuda iyi şanslar. Zamanda sıçrayan Loki ve ekibi 1893 Chicago Dünya Fuarı’na ve 1980’lerin McDonald’s’ına gider. Everything Everywhere All at Once’ın Oscar ödüllü oyuncusu Ke Huy Quan, TVA’daki tüm aletleri tasarlayan ve tamir eden teknoloji uzmanı OB rolüyle sezona katılıyor. Loki’nin ikinci sezonu 6 Ekim’de Disney+’ta uluslararası prömiyerini yapacak.

Usher Evi’nin Çöküşü

Fotoğraf: Netflix

Mike Flanagan, ‘The Haunting of Hill House’ ve ‘Midnight Mass’ ile Netflix’in vazgeçilmez korku yaratıcısı haline geldi. Şimdi de Edgar Allan Poe ile işbirliği yapıyor ve dev ilaç şirketi sahibi Usher ailesi hakkındaki bu dizinin ilham kaynağı olarak Poe’nun 1839 tarihli aynı adlı öyküsünü kullanıyor. Bruce Greenwood ‘Roderick Usher’ı, Mary McDonnell ise kız kardeşi ‘Madeline’i canlandırırken, aile, düşmanlar ve doğaüstü varlıklarla çevrili Usher ailesi miras ve şirketin geleceği hakkında tartışıyor. Geniş oyuncu kadrosunda Mark Hamill, Henry Thomas ve şekil değiştiren Verna’yı canlandıran Carla Gugino da yer alıyor. Birçok Poe eserinden özgürce faydalanan ve eğlenceli bir referans karışımı yaratan dizi 12 Ekim’de Netflix’te uluslararası prömiyerini yapacak.

Kimya Dersleri

Fotoğraf: Apple TV+

Brie Larson, Bonnie Garmus’un 2022 romanının bu uyarlamasında kimyager, televizyon programı yıldızı ve 1950’lerin cinsiyetçiliğiyle yüzleşen ‘Elizabeth Zott’ rolünde başrolü üstleniyor. Lewis Pullman ise dramatik iniş çıkışlar ve keyifli dönem detaylarıyla dolu dizide Elizabeth’in aşkı ve araştırma ortağı, parlak kimyager ‘Calvin Evans’ı canlandırıyor. Kitabın hayranları bazı tanıdık unsurların yanı sıra karakterlerde ve olay örgüsünde göze çarpan bazı değişiklikler bulacak. Aja Naomi King (How to Get Away with Murder’da Michaela) Elizabeth ve Calvin’in arkadaşı Harriet’i canlandırıyor ve siyahi bir mahalleyi hedef alan bir imar değişikliği konusunda belediyeyle mücadele ediyor. Bir bölümde Elizabeth’in köpeği Six Thirty’nin sesi olarak BJ Novak tarafından anlatılıyor. Larson, Elizabeth’in yumuşaması, aşkı bulması ve kadın kimyager fikrinin hâlâ imkânsız olarak görüldüğü bir dönemde kariyerinde ilerlemesiyle diziyi bir arada tutuyor. Dizi, 3 Ekim’de Apple TV+’ta tüm dünyada gösterime giriyor.

Neon

Fotoğraf: Netflix

Şöhret, para, hit bir reggaeton kaydı… Bu müzikal komedi dizisindeki üç Latin arkadaş bunların hiçbirine sahip değil, ancak bunları o kadar çok istiyorlar ki küçük bir Florida kasabasından Miami’ye taşınıyorlar ve müzik dünyasına girmeye çalışırken arabalarında yaşıyorlar. Gösteri dünyasının rüya hikayesi yaratıcı olmayabilir ama bunu reggaeton dünyasına yerleştirmek ve diziyi reggae, Latin dancehall ve hip-hop karışımı müziğiyle beslemek diziye yeni bir çekicilik kazandırıyor. Arkadaşları görece yeni oyuncular Tyler Dean Flores, Emma Ferreira ve Jordan Mendoza canlandırıyor ama perde arkasında müzikal bir güç var. Orijinal şarkıların yer aldığı film müzikleri, Grammy ödüllü Tainy’nin de aralarında bulunduğu üçlü yapımcı grubu Tainy ve One Six tarafından yönetiliyor. Karakterler coşkulu ve canlı ama asıl önemli olan müzik. Dizinin çalma listesi Spotify ve Apple Music’e düştü bile. Neon uluslararası prömiyerini 19 Ekim’de Netflix’te yapacak.