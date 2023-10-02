Amasra maden faciasında ‘ihmalin belgesi’: CHP’li vekil delil karartmaya da işaret etti

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Amasra’da meydana gelen maden faciasındaki ihmalin belgesini paylaştı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) içindeki yazışmalara göre ocak havalandırmasıyla ilgili aspiratörün değiştirilmesi gerektiği belirtilmiş ama dört yıldır çözüm için adım atılmamış.

Fotoğraf: AA

TTK Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybetmişti.

Kurum içi yazışmalarda ’50 yıllık aspiratörün mevcut ocak açıklığını karşılayamadığı’ belirtiliyor. 2018 tarihli belgede aspiratörün değiştirilmesi için 600 bin liralık kredi onayı da veriliyor. Ancak 2020 tarihli belgede de ‘aspiratörün değişmesi gerektiği’ belirtiliyor.

X’te belgeyi paylaşan Yavuzyılmaz “Kurumda çeşitli uyarıların yapıldığı 12 Temmuz 2018 tarihinden patlama anına kadar bir türlü yeni aspiratör tedarik edilemiyor” dedi.

CHP’li vekil ‘delil karartıldığını’ da söyledi : “Ocaktaki havalandırma yetersizliğinin ispatı niteliğindeki mevcut aspiratör, patlamadan sonra ‘Ocak çalışmaya başlayacak’ denilerek hızla değiştiriliyor. Böylece düşük kapasitede çalışabilen yetersiz aspiratör ortadan kaldırılmış oluyor. Bir nevi delil karartılmış oluyor!”

Çok okunan Nuri Bilge Ceylan kendi rekorunu kırdı

Amasra maden faciasında 43 madencimizin göz göre göre nasıl hayatını kaybettiğinin belgesine ulaştık.



İşte, ocaktaki havalandırmanın yetersiz olduğunu gösteren belge!



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/BzLsxFUmIr — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 2, 2023