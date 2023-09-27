Bilirkişi heyetine göre TTK, Amasra faciasında ‘tam kusurlu’

Bilirkişi heyeti, 43 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan Amasya maden faciasında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nu (TTK) yüzde 100 kusurlu buldu.
TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 işçi hayatını kaybetmişti.
Facia davasında birinci derece sorumlu olarak görülen tutuklu sanıklardan dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir ve işleme müdürü Selçuk Ekmekçi’nin Zonguldak’ta görevlendirildiği ortaya çıkmıştı.
Faciaya ilişkin yedisi tutuklu 23 sanığın Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın dosyasına faciada yaşamını yitiren işçilerden Aziz Köse’nin ailesinin TTK aleyhine açtığı davada verilen bilirkişi raporu girdi.
ANKA’nın haberine göre Köse’nin ailesinin TTK aleyhine Zonguldak 2’inci İş Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada bir iş güvenliği uzmanı, üç maden mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, 7 Temmuz 2023 tarihli raporunda TTK’yı faciada yüzde 100 kusurlu buldu.
Heyet, özellikle havalandırmadaki kusura dikkat çekti.