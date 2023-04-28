Diken

Yaramazlara biraz batar!

Amasra faciası davasında ara karar açıklandı

Amasra maden faciası davasında müessese müdür yardımcısının adli kontrol şartıyla tahliyesine, yedi sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim 2022’deki patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyardığı ortaya çıkmıştı.


Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığını reddederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Ancak araştırma komisyonunun raporuna göre facianın nedeninin kader değil, yetersizlik ve denetimsizlik olduğu ortaya çıkmıştı.

Faciaya ilişkin sekizi tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

ANKA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman’ın tutukluluk halinin devamına, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca’nın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 3 Mayıs’a ertelendi.

Amasra’da facianın nedeni ‘kader’ değil yetersizlikmiş

Bakan yardımcısından Amasra itirafı: Eksiklik üç gün önce tespit edildi

Amasra’daki madende patlama günü: 85 kez ikaz, beş kez alarm seviyesi görülmüş

Yöneticiler ifade verdi: Amasra’daki ocakta tüm işçileri uyaracak bir sistem yokmuş

Amasra maden faciasında bilirkişi ön raporu: ‘En temel eksiklik havalandırma’

Amasra maden faciası: ‘Adam kayırmacılık’ kol gezmiş

Amasra’daki madende patlama günü: 85 kez ikaz, beş kez alarm seviyesi görülmüş

Bartın’da maden faciasında ölü sayısı 42’ye yükseldi

SON HABERLER

Akşam Postası / 28 Nisan 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Soylu’nun iyice gözü döndü

Süleyman Soylu, yine LGBTİ+ yurttaşları hedef gösterdi: “Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var.”