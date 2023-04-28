Amasra faciası davasında ara karar açıklandı

Amasra maden faciası davasında müessese müdür yardımcısının adli kontrol şartıyla tahliyesine, yedi sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim 2022’deki patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyardığı ortaya çıkmıştı.

Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığını reddederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Ancak araştırma komisyonunun raporuna göre facianın nedeninin kader değil, yetersizlik ve denetimsizlik olduğu ortaya çıkmıştı.

Faciaya ilişkin sekizi tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

ANKA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman’ın tutukluluk halinin devamına, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca’nın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 3 Mayıs’a ertelendi.