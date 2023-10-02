Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazancıyla günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 152,9 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,52’yle spor, en çok kaybettirense yüzde 0,70’le tekstil, deri oldu.

AA’nın haberine göre yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışındaysa ABD’de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.