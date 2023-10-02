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Yaramazlara biraz batar!

Merkel, Erdoğan’a kimin başbakan olduğunu hatırlatmış

Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel Almanya’da yaşayan Türklerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinde gündeme geldiğini ve kendisine “Onların başbakanı benim” dediğini söyledi.

Fotoğraf: AA

DW Türkçe’nin haberine göre Merkel, Almanya’nın yeniden birleşmesinin yıldönümü öncesinde kamu yayın kuruluşu ZDF’e verdiği söyleşide Erdoğan’ı da andı.


Görev süresi boyunca Almanya’da sürekli olarak yaşayan herkesin başbakanı olduğunu söyleyen Merkel, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bu konuda çok sık konuştum” dedi.

Merkel, Almanya’da yaşayan ikinci ve üçüncü nesil Türk kökenlilerden kimin sorumlu olduğu konusunun görüşmelerde gündeme geldiğini aktardı: “(Erdoğan’a) Hep şunu söyledim. Dikkat et, onların başbakanı benim.”

Almanya’da yaşayan Türklerin ülkenin bir parçası olduğunu belirten Merkel, son yıllarda Almanya’ya kalıcı olarak yerleşenlerin sayısının arttığına işaret ederek bu insanları toplumla bütünleştirme görevinin devam ettiğini vurguladı.

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