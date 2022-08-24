Erdoğan’a nasip olmadı: Merkel’e sığınmacıları aldığı için UNESCO Barış Ödülü

Almanya’nın eski şansölyesi Angela Merkel, UNESCO Barış Ödülü’nün bu seneki sahibi olacak. Merkel’in 1,2 milyon sığınmacıyı Almanya’ya alması ödülün gerekçesi oldu.

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UNESCO’nun sitesinde yer alan habere göre UNESCO Barış Ödülü bu sene Merkel’e verilecek. 2018’de Nobel Barış Ödülü sahibi ve bu seneki jürinin başkanı Denis Mukwege, konuyla ilgili “Jürinin tüm üyeleri, 2015’te, özellikle Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre’den gelen 1,2 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlama konusundaki (Merkel’in) cesur kararından etkilendi” dedi.

Almanya, Avrupa Birliği (AB) içerisinde en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke. Almanya’nın sığınmacı kararı hem AB hem ülke içinde epey tartışılmıştı. Hükümetin sığınmacı politikalarından dolayı ırkçı parti AfD (Almanya için Alternatif Partisi), yüzde 10-12 dolaylarında oy oranına sahip oldu ve 2017 seçimlerinden sonra ana muhalefet partisi konumuna yükseldi. Sığınmacı meselesi 2021 genel seçimlerinde de gündem olmuştu.

Erdoğan’a Nobel isteniyor

Türkiye’de resmi verilere göre dört milyona yakın geçici koruma statüsünde sığınmacı bulunuyor. Resmi olmayan kaynaklar bu sayının daha fazla olduğunu söylüyor.

Uzun süredir özellikle iktidar medyası tarafından sığınmacılara ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilmesi isteniyor.

Eski ABD Savunma Bakanlığı müsteşarı Dov S. Zakheim, Erdoğan’ın Ukrayna tahılı konusundaki politikalarına dikkati çekerek, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeyi hak ettiğini belirtmişti. Bu çıkışla birlikte iktidara yakın medyadaki ‘Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilsin’ minvalinde yazı ve haberler son dönemde artmaya başladı.