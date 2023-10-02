Borsa İstanbul’da 21 gün sonra yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,26 artışla 8.439,55 puana yükselerek yeni bir rekor kırdı.

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Borsa, deprem ve seçim belirsizliğiyle birlikte bol dalgalanmalı geçen ilk yarıyı kapattı. Seçimlerden sonra başlayan yükselişse sürüyor.

Neredeyse her gün rekor kıran borsa, son rekorunu 11 Eylül’de kırmıştı. Bu tarihten sonra 8000 sınırının altını da gören BIST-100 endeksi, dalgalı bir seyir seyretmişti.

Borsa, son günlerde yeniden yükselişe geçti.

BIST-100 endeksi gün ortasında 8.439,55 puanı görerek yeni bir rekor kırdı. Borsa güne 8.334,94 puandan başlamıştı.