‘Kuru Otlar Üstüne’ Nuri Bilge Ceylan’a en iyi açılışı yaptırdı

‘Kuru Otlar Üstüne’ ilk hafta sonunda 70 bin 157 seyirci tarafından izlenerek Nuri Bilge Ceylan (NBC) sinemasının en iyi açılış yapan filmi olarak kayda geçti.

Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ için yarışan ve başroldeki Merve Dizdar’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne’ 22 Eylül’de Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapmasının ardından 29 Eylül Cuma günü vizyona girdi.

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, Erzurum’a bağlı ücra bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen resim öğretmeni Samet’e odaklanıyor.

Box Office Türkiye tarafından yayınlanan verilere göre film gişede ilk hafta sonunda 70 bin 157 seyirci tarafından izlendi. Bu NBC filmleri arasında rekor bir sayı.

Ceylan’ın bundan önce en iyi açılışı yapan filmi 47 binle ‘Ahlat Ağacı’ydı. İlk üç günde ‘Kış Uykusu’ 43 bin, ‘Üç Maymun’ 29 bin, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ 19 bin seyirciye ulaşmıştı.

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