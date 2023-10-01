Nuri Bilge Ceylan kendi rekorunu kırdı

‘Kuru Otlar Üstüne’yi ilk gün 20 binden fazla seyirci izledi. Bu Nuri Bilge Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışı.
Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ için yarışan ve Merve Dizdar’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne’ 22 Eylül’de Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapmasının ardından 29 Eylül Cuma günü vizyona girdi.
Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, Erzurum’a bağlı ücra bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen resim öğretmeni Samet’e odaklanıyor.
Box Office Türkiye’nin filmin dağıtımcısı BirFilm’den edindiği bilgiye göre ‘Kuru Otlar Üstüne’ ilk gününde 20 binden fazla seyirciyle buluşarak Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştirdi.
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