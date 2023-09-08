Türkiye, Oscar’a ‘Kuru Otlar Üstüne’yi gönderecek

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden 96’ncı Akademi Ödülleri (Oscar) için Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film’ adayı Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi oldu.

Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ için yarışan ve Merve Dizdar’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran Kuru Otlar Üstüne, Türkiye’nin Oscar adayı seçildi.

Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Seçici Kurul, Kuru Otlar Üstüne’yi ABD’de düzenlenen Oscar ödüllerinde Türkiye’yi temsil etmek isteyen yedi film arasından seçti.

Film, Türkiye prömiyerini 22 Eylül’de Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak ardından 29 Eylül’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Akademi, önümüzdeki aylarda ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında yarışacak nihai adayları açıklayacak.

10 Mart 2024 tarihinde Los Angeles’ta gerçekleşecek törende 2023 yılının en iyileri belirlenecek.

Ceylan’ın daha önce ‘Uzak’, ‘Üç Maymun’, ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’, ‘Kış Uykusu’ ve ‘Ahlat Ağacı’ filmleri Oscar’a aday olmuştu.

Kuru Otlar Üstüne

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan resim öğretmeni Samet’in hikayesini anlatıyor:

“Samet, beklediği atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını önünü açacak bir perspektif kazanmasını sağlıyor.”