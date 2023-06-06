Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nden ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüyle dönen ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminden ilk sahne yayınlandı.

İlk gösterimini geçen 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yapan ‘Kuru Otlar Üstüne’ 11 dakika ayakta alkışlanırken eleştirmenlerden de tam not almıştı.

Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan resim öğretmeni Samet’in hikayesini anlatıyor:

“Samet, beklediği atama gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını önünü açacak bir perspektif kazanmasını sağlıyor.”

Filmden paylaşılan ilk sahnede Merve Dizdar’ın ‘Nuray’ karakteri ve Deniz Celiloğlu’nun ‘Samet’ karakterinin karşılıklı sohbeti yer alıyor.